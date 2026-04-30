『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第3弾解禁 若山詩音、黒沢ともよが参戦！
8月28日公開予定の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より予告第3弾が解禁。本映像をもって、本作で初めて登場する2人の魔法少女が発表となった。
【動画】新たな魔法少女役に若山詩音、黒沢ともよ 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より予告第3弾
2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編となる本作。
このたび、新たな魔法少女・紫丁香（し ちょうか）、セルマ・テレーゼが登場する予告第3弾が解禁。紫丁香を若山詩音、セルマ・テレーゼを黒沢ともよが担当する。
なお、本映像は5月中旬以降から随時、全国の映画館で上映を予定しており、前売券第2弾についても近日発表予定だ。
併せて、メインスタッフ情報も発表。総監督を新房昭之、脚本を虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクター原案を蒼樹うめ、監督を宮本幸裕、キャラクターデザイン／総作画監督を谷口淳一郎、総作画監督を山村洋貴、アニメーション制作をシャフトが務める。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開予定。
【動画】新たな魔法少女役に若山詩音、黒沢ともよ 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より予告第3弾
2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編となる本作。
このたび、新たな魔法少女・紫丁香（し ちょうか）、セルマ・テレーゼが登場する予告第3弾が解禁。紫丁香を若山詩音、セルマ・テレーゼを黒沢ともよが担当する。
併せて、メインスタッフ情報も発表。総監督を新房昭之、脚本を虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクター原案を蒼樹うめ、監督を宮本幸裕、キャラクターデザイン／総作画監督を谷口淳一郎、総作画監督を山村洋貴、アニメーション制作をシャフトが務める。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開予定。