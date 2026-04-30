大手銀行5月の10年固定型住宅ローン金利三菱UFJ銀行など大手5行は30日、5月に適用する住宅ローン金利を発表した。10年固定型の最優遇金利は全5行が前月から0.090〜0.180％の幅で引き上げた。足元の長期金利の上昇などを反映した。多くの契約者が選ぶ変動型は5行とも据え置いた。固定型ローンが連動する長期金利は、中東情勢の混乱が物価高につながるとの懸念などから上昇傾向にある。10年固定の最優遇金利はみずほ銀行が2.95