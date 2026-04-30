教授らによる収賄事件が相次いだ東京大学はきょう（30日）、利害関係者から飲食の提供を受けたとして、新たに4件を倫理規定違反と判断し、注意したと発表しました。東京大学は、教授らが収賄の罪で起訴されるなど不祥事が相次いだことを受け、去年（2025年）7月から学内の全教職員、およそ1万8000人を対象に、利害関係者から飲食や手土産の提供を受けるなど、大学の倫理規定違反がないか調べていました。この調査などから、東京大