山形県内のガソリン価格は小幅な値上がりが続いています。最新の調査で、レギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり176.1円となり、3週連続の値上がりとなりました。資源エネルギー庁が30日に発表した4月27日時点の調査によりますと、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり176.1円で、前の週から0.2円値上がりしました。これで3週連続の値上がりとなります。全国平均は169.7円で、