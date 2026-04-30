プロ野球・ヤクルトは30日、「Swallows LADIES DAY 2026」の開催を発表。このイベントは6月26日からの対中日3連戦で行われます。2015年に開始した「野球女子倍増プロジェクト」を背景に、女性向けイベントとして定着しているこのイベント。イベント初日となる26日(金)の試合では、ビジター側をのぞき、当日のチケットを所持している来場者全員に「2026 レディース DAY ユニホーム」が配布されます。今回のデザインはピンクを基調に