近畿地方では、明日5月1日にかけて断続的に雨が降るでしょう。明日は局地的に雷雲が発達しやすくなるため、突然の雷雨に注意してください。その後の5連休はお出かけ日和の日が多くなりますが、2日と3日は暑さに注意が必要で、3日夜から4日にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。暑さや雨への対策をしてお過ごしください。明日1日は急な強い雨や落雷、激しい突風、ひょう(氷の粒)に注意今日30日の近畿地方は朝から広い範囲で雨が降