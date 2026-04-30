近畿地方では、明日5月1日にかけて断続的に雨が降るでしょう。明日は局地的に雷雲が発達しやすくなるため、突然の雷雨に注意してください。その後の5連休はお出かけ日和の日が多くなりますが、2日と3日は暑さに注意が必要で、3日夜から4日にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。暑さや雨への対策をしてお過ごしください。

明日1日は急な強い雨や落雷、激しい突風、ひょう(氷の粒)に注意

今日30日の近畿地方は朝から広い範囲で雨が降っています。明日5月1日にかけて、断続的に雨が降るでしょう。

明日は、今日より雨のやむ時間が長くなりますが、上空に流れ込む強い寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。

いったん雨がやんでいても、急にザッと強い雨が降ってくるかもしれません。落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう(氷の粒)が降ってくる恐れもあり、注意が必要です。

また、近畿の南部では、今夜(30日)遅くから明日1日の未明を中心に雨のピークとなる見込みです。局地的に滝のような雨が降り、警報級の大雨となる恐れがあるため、十分注意してください。



今夜(30日)から明日1日の朝にかけては、あまり気温が下がらないでしょう。日中の気温は今日より高く、20℃前後の所が多い見込みです。

お出かけは2日、5日、6日がおすすめ 3日はムシムシ暑く、4日は雨

2日(土)は天気が回復し、晴れ間が戻るでしょう。上空に暖かい空気が流れ込み、最高気温が25℃以上の夏日になる所が多い見込みです。内陸部では28℃前後まで上がる所もありそうです。急な暑さで体調を崩さないよう、お気をつけください。



3日(日)は前線を伴った低気圧が日本海に進み、低気圧に向かって近畿地方には暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。雲が広がりやすく、早い所は夕方から、夜には広い範囲で雨が降り出す見込みです。

また、3日はこの期間で最も気温が高くなる所もあり、湿気も増すため、ムシムシとした不快な暑さになるでしょう。日中のお出かけは、暑さへの対策が必要です。



4日(月)は低気圧から延びる寒冷前線が通過する見込みです。

近畿地方は午前中を中心に雨が降り、前線の通過時を中心に雨脚が強まるでしょう。



5日(火)は晴れ間が広がる見込みです。北風が吹いて、清々しい陽気になりそうです。



6日(水)は雨の心配なく、安定して晴れるでしょう。最高気温は25℃以上の所があり、汗ばむ暑さとなる見込みです。

ゴールデンウィーク 日ごとのお出かけのポイント

ゴールデンウィークの日ごとのお出かけのポイントをまとめました。



1日(金)

・雨が降ったりやんだりで雨具必須

・突然の雷雨や強い雨などに注意



2日(土)

・急な暑さに注意、薄着になれる服装がおすすめ

・屋外レジャーは飲み物を多めに、日差し対策も



3日(日)

・天気は下り坂、午後のお出かけは折り畳み傘を

・ムシムシとした暑さ、風通しのよい服装がおすすめ



4日(月)

・雨具は必須

・拭きタオルなどがあると安心



5日(火)

・過ごしやすい陽気

・日陰では風がひんやり、一枚羽織るものがあると安心



6日(水)

・昼間は汗ばむ陽気、薄着になれる服装がおすすめ

・屋外レジャーは飲み物を多めに、日差し対策も



車での移動が多くなる時期ですが、外の気温がそれほど高くなくても、閉め切った車内は温度が上昇し熱中症リスクが高まることがあります。短時間であっても、子どもやペットを車内に残して車から離れないようにしましょう。