Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、 ハイエンドモデルに匹敵するパワーと処理能力を誇るXiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO X8 Pro（8GB+256GB）」が、お得に登場しています。■この記事で紹介して