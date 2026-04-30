Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、 ハイエンドモデルに匹敵するパワーと処理能力を誇るXiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO X8 Pro（8GB+256GB）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi POCO X8 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Dimensity 8500-Ultra 6500mAh大容量バッテリー 100Wハイパーチャージ IceLoop冷却システム 6.59インチ 1.5K解像度 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト 54,979円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

フラッグシップ級の性能をこの価格で！ ちょうどいいハイエンドな「POCO X8 Pro」がさらに8％オフで過去最安値

Dimensity 8500-Ultra（4nm／最大3.4GHz）を搭載し、AnTuTu V11で2,283,558というハイエンド級スコアを叩き出すXiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO X8 Pro（8GB+256GB）」が、8％オフの過去最安値に！

WildBoost OptimizationによりCPU・GPU・DDRを統合制御し、高負荷時でも安定したフレームレートを維持。5300mm²のIceLoop冷却システムがSoC温度を最大3℃低減します。

実際のゲームプレイでも、平均59.5FPS・1%ロー29.4FPSといった安定性を実現し、長時間のプレイでもパフォーマンスが落ちにくくなっています。

6500mAhの大容量に100Wハイパーチャージに対応、電源周りも便利に進化！

バッテリーは6500mAhの大容量に加え、100Wハイパーチャージで約48分フル充電が可能。27Wリバース充電に対応し、他デバイスへの給電もこなします。

ディスプレイは6.59インチの狭額縁設計（下部1.7mm／他1.5mm）で没入感を確保し、最大3500nitsの高輝度と3840Hz PWM調光で屋外視認性と目の負担軽減を両立。

カメラにはSony IMX882（F1.5／1/1.95インチ）を採用し、撮影性能も抜かりありません。1.5m防水（30分）やRGBライトなど、実用性と遊び心を兼ね備えていますよ。

Xiaomi POCO X8 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Dimensity 8500-Ultra 6500mAh大容量バッテリー 100Wハイパーチャージ IceLoop冷却システム 6.59インチ 1.5K解像度 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ホワイト 54,979円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「AmazonスマイルSALE」