ダイタン商事（東京都渋谷区）の立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、辛さを満喫できる新商品「鶏ねぎラー油つけそば(・うどん)」「ミニビビンバ丼セット」の2種を5月1日から期間限定で販売します。【ヤバイ！】おいしそう！「鶏ねぎラー油つけそば」と「ミニビビンバ丼セット」をもっと！同社は、今年4月に「辛味噌」と「甘辛ダレ」と新たな「辛」メニューを展開し、大好評だったのを受け、5月も実施。新商品は韓国出