武蔵野銀行 [東証Ｐ] が4月30日昼(12:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の220億円→228億円(前の期は181億円)に3.6％上方修正し、増益率が21.5％増→26.0％増に拡大し、従来の11期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の103億円→111億円(前年同期は85.6億円)に7.8％増額し、増