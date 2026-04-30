武蔵野銀行 <8336> [東証Ｐ] が4月30日昼(12:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の220億円→228億円(前の期は181億円)に3.6％上方修正し、増益率が21.5％増→26.0％増に拡大し、従来の11期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の103億円→111億円(前年同期は85.6億円)に7.8％増額し、増益率が20.3％増→29.6％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の160円→170円(前の期は125円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、資金利益の上振れを主因に、前回発表予想を上回る見込みであることから、2026年3月期の通期業績予想を上方修正するものです。



当行では、利益配分につきましては、地域金融機関として持続的な利益の成長を実現し、財務体質の維持・向上を図りつつ、累進的な配当を行うことを基本方針としております。 このような基本方針のもと、業績予想の修正を踏まえ、2026年3月期の期末配当予想を、1株当たり80円から90円（年間配当予想170円）に修正いたします。※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。