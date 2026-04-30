go!go!vanillasのバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』が、無事に終幕を迎えた。2025年10月に幕を開けたこのツアーは、全11公演から成るホール編と、全3公演から成るアリーナ編の2パートに分かれていて、ホール編は、井上惇志（Key）、または、Takumadrops（Key）を迎えた5人編成で周り、その後のアリーナ編では、両名に加えて、山田丈造（Tp）、曽我部泰紀（Sax）、大渕愛子（Fid）