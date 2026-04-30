若手社員が理想とする年収と現実の年収では、どのくらいの開きがあるのでしょうか。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「【20代正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」によると、理想年収は「645.0万円」で、現実と「244.7万円」の差があることがわかりました。【調査結果を見る】20代正社員の理想の年収と現実の年収調査は、全国の20〜29歳の正社員585人を対象として、2025年11月にインターネ