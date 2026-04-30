ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（28）が3Aロチェスターから2Aハリスバーグに降格した。30日までのマイナーリーグの公式サイトで公示された。26日（日本時間27日）に3Aで今季3度目の先発マウンドに上がり、3回2/3で45球を投げて3安打無失点、1四球3奪三振だった。小笠原は今春、ナショナルズのメジャーキャンプに招待選手として参加もオープン戦2試合で計3回1/3を投げ、防御率2・70で無念のマイナー降格となった