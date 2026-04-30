ユーチューバーのヒカル（34）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。すでに同居を始めている新恋人の存在を明かした。

ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」というタイトルで動画を更新。冒頭でいきなり、朝、同じベッドで寝ていた女性とともに起床するシーンを公開した。そしてこの女性の子供という赤ちゃんも抱っこし、女性とは「2カ月一緒におるからな。2カ月ほとんど一緒に朝飯食べてるからな」と新恋人がいることと、約2カ月前から同居生活していることを説明。女性、赤ちゃんと3人で朝食を食べる様子も流し、相手の名前が「神楽（かぐら）」さんであることを明かした。

同居動画を公開した理由について、ヒカルは「最近たまに外に遊びにいくようになって（女性と一緒にいるのが）バレるんですよ。いつかこれ出ちゃうな、となって、それやったら悪いことやってるわけじゃないし、堂々とリアルを伝えた方がいいんじゃないかなと思って出すことにしたのもでかい。避けれへんよな、そこは」などと話した。

神楽さんは、ヒカルを好きになったきっかけについて「出会いは友人の紹介だったんですけど、最初の印象は“やばい人でヤンキー”だと思ってたんですよ。金髪だし。ヤンキーかなと思って話して見たら案外、庶民的だったんですよ。全然（牛丼チェーンの）すき家とか食べてるし。普通の部分があるんだと思ってそこに一番惹かれましたね 意外と普通だったんだみたいな」などと述べた。

ヒカルによると、出会って4日目ぐらいで互いに惹かれており、互いに「付き合いたい」となったという。そして電話で神楽さんから「子供が実はいて…シングルマザーで」と告げられたが、ヒカルは「でも俺はそれ聞いた時に、逆に“いいやん”ってなったんやな。逆に“魅力あるな”と思ったんやな。俺が引かれた人がたまたま子供がいただけの話やん」と思ったとした。

神楽さんは「本当に子どもと一緒に入れる時間が増えて。最高です。本当に感謝してます。シングルマザーとしてこれからどうしていこうっていう風に、子育てできるかなって。1人で。悩んどった時に出会って、一緒に暮らして。救われました」とヒカルに感謝。ヒカルも「そう言ってもらえてうれしいよな。実際俺も夜遊び継続的にやめてる理由は出会いがあったから。俺自身も救われてるというか。盗撮とかがけっこうすごかったんで、話し合って2人で“それだったら堂々といきたい”っていう感じになったんで、この生活を（動画で）公開することになりました。楽しく暮らしてるんで温かく見守ってもらえたらなっていう感じですね」と続けた。

動画内で説明はなかったが、公開後、ネット上では神楽さんが、23年のガールズグループオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していた加藤神楽（21）であると話題になった。

ヒカルは今年3月、ユーチューバー、エミリンのYouTubeチャンネルに出演し、新たな真剣交際相手の女性が存在することを明かした。そしてエミリンから結婚の可能性を聞かれると「全然あるんじゃない？信じられないくらい料理うまい」などと話していた。

ヒカルは昨年5月、当時元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノアとの「交際0日婚」による結婚を報告。同12月には離婚を発表している。