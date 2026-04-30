◆米大リーグブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・サード」で先発。３回に左前逆転２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。チームは３カード連続の勝ち越しとなった。１１日の試合で左足親指を骨折し、負傷者リスト入りしていたＧ・スプリンガー外野手（３６）は、この日再登録