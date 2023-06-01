会談したハンガリーのマジャル次期首相（左）と欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長＝29日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】ハンガリーのマジャル次期首相は29日、ブリュッセルで欧州連合（EU）のコスタ大統領、フォンデアライエン欧州委員長とそれぞれ会談した。マジャル氏は5月9日に首相就任予定だが、事前にEU指導部が会うのは異例。ロシア寄りでEU内の足並みを乱してきたオルバン首相とは異な