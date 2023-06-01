バリュー投資家、マイクロソフトとエヌビディアを買い増す方針＝米国株個別
（NY時間12:53）（日本時間01:53）
マイクロソフト＜MSFT＞ 422.41（-6.85 -1.59%）
エヌビディア＜NVDA＞ 209.31（-3.86 -1.81%）
ＡＩ銘柄としてこれまで上昇してきたマイクロソフト＜MSFT＞とエヌビディア＜NVDA＞について、これまで割高で手を出せなかったバリュー投資家が、ようやく買える水準になったとして押し目で買い増す方針を示した。
バリュー投資を選好するストラテジストはこれまで、市場平均よりも低い株価収益率（ＰＥＲ）で、財務が健全かつ配当利回りのある銘柄、例えばベライゾン＜VZ＞やＵＰＳ＜UPS＞、キンバリー・クラーク＜KMB＞などを中心に投資してきたという。しかし、今年の第１四半期に株価が調整した両銘柄に初めて投資。エヌビディアは現在ポートフォリオ第４位、マイクロソフトは第３位の銘柄となっている。
「ＡＩブームの持続性への懐疑から一時的に人気が落ちたことで、これまで高過ぎて買えなかった優良株をバリュー投資家が保有できる稀な機会」と指摘している。
マイクロソフトについては、企業向けソフトでの支配力や約８９５億ドルの現金を背景にＡＩ競争で優位に立つ可能性を評価。現在の予想ベースＰＥＲは約１９．６倍と過去平均の約２５倍を大きく下回っており、通常水準への回帰だけで約３０％、利益成長を織り込めば約５０％の上昇が見込めるという。
一方、エヌビディアも今後１年の予想ベースＰＥＲは約１８倍と、市場平均並みかつ同社の過去水準より低い。過去平均の約３０倍に戻れば、単純なバリュエーション回復で約６０％の上昇余地があると分析。
「特別な話ではない。むしろ大型優良株を勧めるのは気が引けるほどだが、重要なのは自分がバリュー投資家であり、これらの銘柄が初めてその基準に合致したことだ」と述べた。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
マイクロソフト＜MSFT＞ 422.41（-6.85 -1.59%）
エヌビディア＜NVDA＞ 209.31（-3.86 -1.81%）
ＡＩ銘柄としてこれまで上昇してきたマイクロソフト＜MSFT＞とエヌビディア＜NVDA＞について、これまで割高で手を出せなかったバリュー投資家が、ようやく買える水準になったとして押し目で買い増す方針を示した。
バリュー投資を選好するストラテジストはこれまで、市場平均よりも低い株価収益率（ＰＥＲ）で、財務が健全かつ配当利回りのある銘柄、例えばベライゾン＜VZ＞やＵＰＳ＜UPS＞、キンバリー・クラーク＜KMB＞などを中心に投資してきたという。しかし、今年の第１四半期に株価が調整した両銘柄に初めて投資。エヌビディアは現在ポートフォリオ第４位、マイクロソフトは第３位の銘柄となっている。
「ＡＩブームの持続性への懐疑から一時的に人気が落ちたことで、これまで高過ぎて買えなかった優良株をバリュー投資家が保有できる稀な機会」と指摘している。
マイクロソフトについては、企業向けソフトでの支配力や約８９５億ドルの現金を背景にＡＩ競争で優位に立つ可能性を評価。現在の予想ベースＰＥＲは約１９．６倍と過去平均の約２５倍を大きく下回っており、通常水準への回帰だけで約３０％、利益成長を織り込めば約５０％の上昇が見込めるという。
一方、エヌビディアも今後１年の予想ベースＰＥＲは約１８倍と、市場平均並みかつ同社の過去水準より低い。過去平均の約３０倍に戻れば、単純なバリュエーション回復で約６０％の上昇余地があると分析。
「特別な話ではない。むしろ大型優良株を勧めるのは気が引けるほどだが、重要なのは自分がバリュー投資家であり、これらの銘柄が初めてその基準に合致したことだ」と述べた。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美