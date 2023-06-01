【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 BenQ MOBIUZ EX321UX Amazonにて、BenQのゲーミングモニターがお買い得価格で販売されている。 期間中、4K IPSパネル採用31.5インチ「BenQ MOBIUZ EX321UX」と量子ドット有機ELパネル採用26.5インチ「BenQ MOBIUZ EX271UZ」がセールの対象となっている。 なお