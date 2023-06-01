【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

BenQ MOBIUZ EX321UX

Amazonにて、BenQのゲーミングモニターがお買い得価格で販売されている。

期間中、4K IPSパネル採用31.5インチ「BenQ MOBIUZ EX321UX」と量子ドット有機ELパネル採用26.5インチ「BenQ MOBIUZ EX271UZ」がセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

BenQ MOBIUZ EX321UX

31.5インチの4K（3,840×2,160）IPSパネルを採用。ミニLEDバックライトと量子ドット技術による、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、144Hzの高リフレッシュレートと1ms（GtG）の高速応答が特長で、広い色域（Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%をカバー）に対応している。

BenQ MOBIUZ EX271UZ

量子ドット有機ELパネルを搭載し、4K UHDの高解像度、240Hzのリフレッシュレート、0.03msの応答速度で、オープンワールドやストーリー重視のゲームでも圧倒的没入感と滑らかな映像体験を実現する。