「期間限定の海外生活」……覚悟を決めて夫の赴任に帯同したものの、現実には“何もすることのない日々”が待っていて――。夫の海外赴任に同行する駐在妻、駐妻。一見、華やかそうなイメージだが、水面下ではさまざまな問題も。実母も駐妻、自身も駐妻を経験した、臨床心理士で公認心理師の前川由未子さんは、そういった「まわりに理解されづらい駐妻問題」専門のメンタルカウンセラーだ。前川さんが相談を受けた事例から、駐在生