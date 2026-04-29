沼に浮かべた たらいに乗って42・195メートル先のゴールを目指すたらいこぎ競争が横手市増田町で行われました。会場は今年も大きな歓声と笑顔に包まれました。横手市増田町の真人公園で行われた春の恒例行事たらいこぎ競争。不安定なたらいにスタート前から、すでに悪戦苦闘。今年は小学4年生から最高齢72歳の地元の男性まで県の内外から46人が参加しました。大正時代に地元の酒蔵の若者たちが酒造り用のたらい