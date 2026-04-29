タレントの吉川このみさんが自身のインスタグラムで、牽引免許を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 吉川このみ 】牽引免許「卒業検定、無事に合格」「運転免許取得は趣味です」フォロワーに勇気「パワー貰えるわ」牽引免許とは、正確には「牽引自動車第一種運転免許」といい、車両重量750kg以上の被牽引車（トレーラー、タンクローリー、ボートトレーラー、キャンピングトレーラーなど）を牽引して公道を走行