石川と富山の乗客7人が犠牲になった関越自動車道での高速バス事故から29日で14年が経ちました。遺族らが現場を訪れ、犠牲者を追悼しました。事故現場では29日朝、慰霊祭が営まれ、遺族らが花を手に訪れました。2012年4月29日、群馬県藤岡市の関越自動車道で発生した事故では、金沢から千葉県に向かっていた高速ツアーバスが道路脇の防音壁に激突。石川と富山の乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負いました。 発生時刻の午