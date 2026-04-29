明治時代初期、東京では競馬が流行していた。競馬実況アナウンサーの矢野吉彦さんは「軍事力を強化したい陸軍主導のもと、東京の中心部で次々と競馬が開催された。欧化政策の一環として競馬を推進した明治天皇はたびたび競馬場に行幸され、天覧競馬が行われた」という――。※本稿は、矢野吉彦『競馬史発掘』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Deejpilot※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Deej