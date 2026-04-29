藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月28日（火）の同番組では、番組イベントで藤本と横澤が、視聴者ママたちの悩みをテーマにトークを繰り広げた。藤本は我が子の前でも、夫・庄司智春（品川庄司）とスキンシップをしているそうで…。【映像】藤本美貴と庄司智春のハグを見た14歳長男のリアクション10カ月の娘を育てる視聴者ママから寄せられた悩みは、「夫婦のスキンシップどうしてる