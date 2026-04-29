経済アナリストの馬渕磨理子氏が29日、自身のインスタグラムを更新。レアなカジュアルスタイルで、誕生日を迎えたことを報告した。馬渕氏は「先日、誕生日を迎えました」と書き出し、Tシャツにデニムを合わせたファッションで、花束を手にした写真をアップ。「戦わないといけない（しっかり情報を伝えるべき）時に。迷いや葛藤の渦中で、眠れず、食べものが喉を通らない事が増えるようになりました」と打ち明けた。しかし「