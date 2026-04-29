経済アナリストの馬渕磨理子氏が29日、自身のインスタグラムを更新。レアなカジュアルスタイルで、誕生日を迎えたことを報告した。

馬渕氏は「先日、誕生日を迎えました」と書き出し、Tシャツにデニムを合わせたファッションで、花束を手にした写真をアップ。「戦わないといけない（しっかり情報を伝えるべき）時に。迷いや葛藤の渦中で、眠れず、食べものが喉を通らない事が増えるようになりました」と打ち明けた。

しかし「そんな時、いつも応援してくださる皆さんの言葉を思い出して胸にしながら 伝えるべきことを、伝える勇気を頂いています」と告白。「そうやって、毎日、言葉を紡ぎ出し、お話しています」とした。

そして「また新しい1年を丁寧に積み重ねていきます いつも、本当にありがとうございます」と感謝した。

また「TOKYO FM『ビジトピ』のみんなからは、大好きなブルーの花束でサプライズも 温かいお心遣いに感謝です」と続け、「落ち着いたら、シナモンロールみたいなみーみーとゆっくり過ごしたいな これからも、共に歩んでいただけたら嬉しいです」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「ラフなファッション 素敵」「いつまでもキラキラしていて下さい」「身体にムリしないでくださいね」「おめでとう」「また1年無理無く仕事頑張ってください」などの声が集まった。