グローバル販売は躍進シトロエンは、中国のライバルに対抗するために自社の歴史と伝統を活かし、より個性的なモデルを投入する方針だ。同時に、新興メーカーから学び、より迅速かつ効率的な開発手法を習得しようとしている。【画像】シトロエンにしか作れない個性的な小型ミニバン【ELOコンセプトを詳しく見る】全21枚現在のSUV中心のラインナップと価格競争力を重視したポジショニングは、本拠地である欧州において、オモダ、ジ