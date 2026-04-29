＜NTTドコモビジネスレディス事前情報◇29日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞ ブリヂストンの新モデルとみられるアイアンが女子ツアー会場にお目見え。『241CB』の後継と思われるので現行モデルとの違いを見ていく。【写真】「100CB」の文字に多面バックフェース…ブリヂストンの新アイアンを細かくチェック大きな変化が見られるのはバックフェースだ。「B-FORGED」の文字が刻まれ、シンプルだった現