元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（31）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、卓球競技の進化に伴う悩みを告白した。

同局では、2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。平野さんは大会のPRに登場。現役当時と現在の競技システムの進化について説明した。

「私たちのころって、ボールを自分たちで取りに行っていたの、皆さん見られたことありますか？走って自分で取りに行っていたんですけど、今ってマルチボールシステムで、テニスのようにどんどん出てくるんです」

試合のスピーディーな進行のための正常進化に思えるが、商売あがったりなのが平野さんら解説陣。「あれで解説できる尺が減っているんですよ。これが問題なんです」と訴えた。放送プロデューサー佐久間宣行氏は「“さっきのサーブはですね”とか、言う尺がないんだ」と応じた。

平野さんは「打ち始めた時にペラペラしゃべったら、“あいつの解説うるせえな。平野、何しゃべってるんだよ。もっと試合に集中させろ”ってなるじゃないですか」とボヤキを口にした。

逆に、解説者が話せる余裕のある競技がうらやましいという。「いつも、マラソンの増田明美さんと話すのは、“マラソンっていいですね”って。しゃべる尺、めちゃくちゃあるじゃないですか？」。対照的に、スピーディーに展開する卓球では「“こっち、準備していたものを2割くらいも話せるかどうかなんですよ”って」とぶっちゃけた。

解説者泣かせの選手もいるという。「松島輝空君なんて、試合が速いんですよ。どんどん打っちゃうから、解説が間に合わないんですよ、全然。“松島君はこんなに成長を遂げている”って言いたいのに、もう（試合に）入っちゃうから」と訴え、笑わせていた。