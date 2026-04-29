俳優の横田真悠が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。美脚が映える衣装で魅了した。【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠自身のルールについてトークする場面で、横田は「日頃から、気をつけているのは遅刻しないことです。マネージャーさんがお迎えに来てくださるのですが、例えば10時半の迎えだったら（実際には）10時33分とかになっちゃう。本当は1〜2分前にお家を出た方がいい