鹿児島県の奄美地方では、あす30日の明け方から夕方にかけて、大雨となるおそれがあります。気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。 前線が通過、大気の状態が非常に不安定に 気象台によりますと、中国大陸付近にある前線を伴った低気圧が、30日にかけて鹿児島県の種子島・屋久島付近を通過する見込みです。 この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方は