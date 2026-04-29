鹿児島県の奄美地方では、あす30日の明け方から夕方にかけて、大雨となるおそれがあります。気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。

前線が通過、大気の状態が非常に不安定に

気象台によりますと、中国大陸付近にある前線を伴った低気圧が、30日にかけて鹿児島県の種子島・屋久島付近を通過する見込みです。

この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方は大気の状態が非常に不安定となりそうです。

明け方から1時間40ミリの激しい雨のおそれ

奄美地方では、▼30日の明け方から昼すぎにかけて、局地的に雷を伴った1時間に40ミリの激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。▼30日昼までの24時間に予想される雨量は、多いところで100ミリです。

雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報を発表する可能性があるとしています。

種子島・屋久島地方でも落雷・突風に注意

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意し、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合、建物の中に移動するなど、安全確保に努めてください。

また、種子島・屋久島地方でも、30日の明け方から夕方にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。

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