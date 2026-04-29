【CSM 変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル】 予約開始：4月29日16時 12月 発送予定 価格：49,500円 バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM 変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」を12月に発売する。4月29日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は49,500円。 本製品は、仮面ライダӦ