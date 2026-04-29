【CSM 変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル】 予約開始：4月29日16時 12月 発送予定 価格：49,500円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM 変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」を12月に発売する。4月29日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は49,500円。

本製品は、仮面ライダー生誕55周年記念作「アギトー超能力戦争ー」より、仮面ライダーG7のバックル「変身ベルトGバックルmark7」と、仮面ライダーG3の「ゲージランプGバックル」を、バンダイの最新の技術・造型手法を用いて再構築した「大人の為」の「なりきり」玩具「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）」より商品化したもの。

「CSM変身ベルトGバックルmark7」は、「仮面ライダーG7」の装着に用いるベルト型の起動デバイスを立体化しており、天面のタッチセンサーに触れることで、「G7装着音」が鳴り、正面部分のモニターデザイン部が発光する。

モニター部分の左右にもタッチセンサーを内蔵しており、6か所をタッチすることで、「ドローン分離・攻撃音」を鳴らすことができるほか、モニター部にはドローンの状態を示すLEDも6か所あり、起動させると黄色から緑色に発光色が変化する。

変身後にさらに天面のセンサーをタッチすると、「リミッター解除。オーバードライブ。」というシステムボイスとともに必殺技音が発動する。

「台詞ボタン」を押すと、氷川誠（演：要潤さん）、小沢澄子（演：藤田瞳子さん）の台詞音声が鳴り、「効果音/BGMボタン」を押すと劇中の様々な演出音声や劇伴を鳴らすことが可能となり、更なる臨場感のあるなりきり遊びが楽しめる。

「ゲージランプGバックル」は、「仮面ライダーG3 / G3-X / G3マイルド / G4 / G6」が装着するバックルを立体化しており、バックル商品にはLEDを多数内蔵し、劇中で行われるG3の装着シーンの発光を再現。「装着ボタン」、「効果音ボタン」、「台詞ボタン」、「BGMボタン」を搭載し、劇中の様々な装着・戦闘演出や、ダメージ演出を楽しむことができる。

「台詞ボタン」では、Gシステムの装着者とGトレーラーの担当者たちの台詞音声を鳴らすことが可能で、氷川誠（演：要潤さん）、小沢澄子（演：藤田瞳子さん）、尾室隆弘（演：柴田明良さん）、北條透（演：山崎潤さん）、津上翔一（演：賀集利樹さん）、水城史朗（演：唐渡亮さん）、葵るり子（演：ゆうちゃみさん）の計7名の台詞を収録している。

「効果音ボタン」では、各ライダーの武装音声を鳴らすことができるほか、第10話の緊急脱出演出音を鳴らすこともでき、北條透のG3のなりきり遊びが楽しめる。また「BGMボタン」では、劇中で印象的だった楽曲を全8曲鳴らすことが可能となり、BGM・台詞・効果音により「仮面ライダーアギト」の世界観に浸ることができる。

「CSM 変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」

サイズ変身ベルトGバックルmark7：H 約130mm × W 約280mm × D 約82mmゲージランプGバックル：H 約102mm × W 約212mm × D 約47mm セット内容変身ベルトGバックルmark7本体×1ゲージランプGバックル本体×1共通サイドバックル（右）×1共通サイドバックル（左）×1ベルト留め×1 電池：単4乾電池×6（別売り）、LR44×3（付属）

(C)石森プロ・東映

※掲載された商品写真・仕様は、開発中のものです。商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。