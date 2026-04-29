「安いだけ」ではなくなったかつて中国車は、4本の車輪と疑わしい衝突安全性能を備えた、単なる笑い話のネタに過ぎなかった。他社のデザインと部品をつなぎ合わせ、かろうじて形を保っている、いわばフランケンシュタインの怪物のようなクルマだった。【画像】想像以上に走りがいい？ 全体的によくできた電動クロスオーバー【ディーパルS07を詳しく見る】全22枚しかし、時代は変わった。今日、笑われているのはむしろ既存勢力の