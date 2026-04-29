GW（ゴールデンウイーク）を迎えました。大型連休になると「普段は我慢できる小さなこと」が火種になって、夫婦げんかがちょこちょこ勃発します。そんな経験ありませんか。【画像】「うわ、生々しすぎる……」→これが「浮気をした夫」が発する“6つのサイン”です（専門家監修）私の運営する夫婦仲相談所でも、GW明けは相談が増えがちです。休みが終わってもモヤモヤとくすぶり続けるケースも。大型連休の夫婦げんかについ