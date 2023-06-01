◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・近本離脱直後の一戦で、主力にヒヤリとする場面が続いた。「3番・右翼」を担う森下が8回に負傷交代となった。8回先頭で迎えた4度目の打席。ヤクルト・木沢のシュートをスイングした際に自打球が左足の親指に直撃。苦悶（くもん）の表情を浮かべ、その場に倒れ込んだ。すぐさまトレーナーが駆け付けたが、コーチに体を支えられながらベンチに下がり、そのまま代