【Amazon：ANTTEQ 液晶テレビ】 開催期間：4月29日0時～5月10日23時59分まで Amazonにて、ANTTEQの液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は5月10日23時59分まで。 本セールではANTTEQの液晶テレビから55インチモデル「55UG3」、50インチモデル「50UG3」、43インチモデル「43UG3」が特別価格で販売される。さらに、量子ドット技術を採用した40インチ「40FG3-Q」、32インチ「