【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアの首都ジャカルタ近郊で２７日夜、停車中の通勤列車に長距離列車が追突する事故があった。地元当局によると、１５人が死亡し、８０人以上が負傷した。在インドネシア日本大使館によると、日本人が被害に遭ったとの情報はない。国家運輸安全委員会が現場に調査官を派遣し、事故原因を調べている。地元紙コンパスによると、直前に線路内に進入した車が絡む別の事故が起き、通勤列車は緊急対