やっと時代が追いついた！ 新しいスポーツカー像 ここ最近、自動車に求められる役割は以前とは少し違ってきています。単に移動手段としての便利さだけでなく、環境への配慮や新しい技術との融合といった観点が、より重視されるようになってきました。その変化はスポーツカーの分野にも及んでおり、かつてのように速さや見た目だけで評価される時代ではなくなりつつあります。【画像】超カッコイイ！ これが“1.5リッター370馬