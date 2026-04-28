やっと時代が追いついた！ 新しいスポーツカー像

ここ最近、自動車に求められる役割は以前とは少し違ってきています。単に移動手段としての便利さだけでなく、環境への配慮や新しい技術との融合といった観点が、より重視されるようになってきました。

その変化はスポーツカーの分野にも及んでおり、かつてのように速さや見た目だけで評価される時代ではなくなりつつあります。

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そうした背景のなかで、過去に登場したあるモデルが再び注目を集めています。決して最新のクルマではないものの、その設計思想や存在感が今の時代と重なり合い、新たな価値を見出されているのです。

発売当時はその先進性ゆえに賛否両論ありましたが、現在では「ようやく時代が追いついた」と感じる人も少なくありません。

そのクルマとはBMWの「i8」です。初披露は2009年のフランクフルトモーターショーで、「BMW Vision Efficient Dynamics」というコンセプトとして登場しました。

この時点で既に「環境性能とスポーツ性能を両立する」という明確なテーマが掲げられており、多くの人々に強い印象を残しました。

その後、2011年に「i8 Concept」として現実的な形に近づき、2013年にはついに市販モデルが発表されます。

日本でも同年に注文受付が開始され、電動化時代を象徴する一台として広く知られるようになりました。

さらに2018年にはオープン仕様の「i8ロードスター」も追加され、ラインナップの幅が広がっています。

デザイン面においても、このクルマは非常に個性的です。全長4690mm×全幅1940mm×全高1300mmという低くワイドなフォルムは、現在でも十分に未来的な印象を与えます。

空力性能にも優れており、空気抵抗係数は0.26という数値を実現しています。特徴的なU字型のテールランプや流線型のボディは、一目見ただけでi8だと分かるほどの独自性を持っています。

また20インチホイールを装着しながらも、タイヤ幅を狭めることで路面との摩擦や空気抵抗を減らすという、環境性能への配慮がなされている点も興味深いポイントです。

車体構造にも先進的な技術が取り入れられており、アルミニウムやCFRP（炭素繊維強化プラスチック）が積極的に使用されています。

これにより車重は約1500kgに抑えられています。CFRPはスチールより約50％、アルミより約30％軽量でありながら高い剛性を持つ素材で、軽さと強さを両立するための重要な要素となっています。

室内は2＋2のシートレイアウトを採用し、スポーツカーでありながら一定の実用性も確保されています。

低い着座位置に加え、バタフライドアが採用されている点も特徴的で、乗り降りの際に特別な感覚を味わうことができます。

パワートレインは、最高出力231PS・最大トルク320Nmの1.5リッター直列3気筒ターボエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド構成です。

2018年の改良ではモーター出力が143PSに向上し、システム全体では374PS、最大トルク570Nmに達しています。

前輪をモーター、後輪をエンジンで駆動する独自の4WDシステムにより、静粛なEV走行とスポーティな加速を両立している点も魅力です。

最高120km／hまでEV走行が可能で、最大35kmの航続距離を持つことから、日常的な使用にも配慮されています。

新車当時は2000万円前後という高価格帯でしたが、2026年4月下旬時点の中古市場では700万円台から1300万円前後で取引されており、以前よりも現実的な選択肢になっています。この価格の変化も、再評価を後押ししている要因の一つといえるでしょう。

ネット上でもさまざまな意見が見られます。「デザインが今見ても未来的で驚く」「中古価格ならかなり魅力的に感じる」「内装の雰囲気が特別感あって好き」「バタフライドアはやっぱり憧れる」「芸能人が何人か乗っていて話題になったよね」「EV化の流れを先取りしていたクルマだと思う」「今だからこそ評価されるべき」といった声があり、それぞれの視点からi8の魅力が語られています。