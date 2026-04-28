せっかく片付けても、スプーンや箸を入れた引き出しがすぐごちゃごちゃに…。その「カトラリー収納をきれいに保つ」コツを、夫と小中学生の息子2人の家族4人で暮らす、整理収納アドバイザー1級のみちさん（40代）に聞きました。ポイントはがんばらなくても片付くよう、ハードルを下げること。家族が自然と協力したくなる工夫を紹介します。1：細かく仕切らない。4つのケースに投げ込むだけキッチンには箸やスプーン、フォークだけ