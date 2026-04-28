J2・大分トリニータを運営する大分フットボールクラブは28日株主総会を開き、今年1月までの昨年度の決算が3期ぶりに赤字となったことを発表しました。 【写真を見る】「ここにきてマイナス」大分FC3期ぶり赤字スポンサー料減収やスタッフ増員が要因 大分フットボールクラブは28日、小沢正風社長が株主総会後に会見を開き、昨年度の決算を公表しました。 （大分FC・小沢正風社長）「2期連続黒字にして