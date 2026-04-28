ブラウブリッツ秋田は4月27日、株主総会を開き、昨シーズンの決算を公表しました。岩瀬浩介社長は報道機関の取材にも応じ、新スタジアム整備に不可欠な民間資金の確保の見通しや、整備のあり方を話し合う協議の状況などに関してコメントしています。スタジアム整備に関連する質疑応答部分を詳報します。 ＜新スタジアム整備に関する質疑応答要旨＞ Q:新スタジアム整備を見据えた今後の入場料収入確保への対応策は？■観