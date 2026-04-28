4月10日、東京・目黒区にある宮崎の郷土料理屋に“息子”とふたりで来店したのは俳優・椎名桔平だ。半袖Tシャツにジーンズ、キャップのラフな服装だが、還暦をすぎているとは思えない引き締まった体だ。「椎名さんといえば、2003年に女優・山本未來と結婚。16年連れ添った後に2019年に離婚をしています。16歳の息子さんは、普段は山本さんと暮らしています。両親は別れても親子関係は変わりません。父と息子の2人きりの時間を楽