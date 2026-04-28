Eクラスに『ナイトエディション』を設定メルセデス・ベンツ日本は4月24日、同社の中核モデルである『Eクラス』セダンおよびステーションワゴンに、新ラインアップとして『ナイトエディション（Night Edition）』を追加し発売した。【画像】魅力的な新グレード、メルセデス・ベンツEクラス『ナイトエディション』全13枚『ナイトエディション』は、『E 200』（セダン/ワゴン）、『E 220 d』（セダン/ワゴン）、『E 350 e』（セダン