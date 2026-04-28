サイコムは4月28日、ワークステーションPCの新製品としてRyzen Threadripper 9000シリーズの搭載をサポートする「Lepton WS4100TRX50A」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。サイコム、Ryzen Threadripper 9000シリーズ搭載ワークステーション受注開始最大構成のRyzen Threadripper 9980Xでは64コア128スレッドもの大規模な計算資源を利用できるワークステーションPC製品。クーラーにはAsetek製最新世代高